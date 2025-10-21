Un simulacro de juicio por jurado en General Alvear buscó generar reflexión entre los jóvenes

Simulacro de juicio por jurado en General Alvear.

El simulacro tuvo como eje temático un caso penal basado en un accidente de tránsito con consecuencias fatales, ocurrido bajo los efectos del alcohol. La elección del tema no fue casual: en los últimos años, este tipo de siniestros ha generado gran preocupación en la comunidad local. A través de esta representación, se buscó no solo explicar el funcionamiento del sistema judicial, sino también generar reflexión entre los jóvenes.

El juez Néstor Murcia se refirió a la justicia en la actualidad y comentó: "El derecho penal tiene sus particularidades, es un derecho muy público, utilizado y criticado. Son cosas que se ventilan en el derecho penal, las cuestiones que más duelen a la sociedad y que otras veces es utilizado y aprovechado para otros fines".

Simulacro de juicio por jurado en el Cine Teatro Antonio Lafalla de General Alvear Embed - “EL DERECHO PENAL ES MUY PÚBLICO Y CRITICADO Y A VECES MAL UTILIZADO”