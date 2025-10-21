21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Conciencia vial y justicia

Un simulacro de juicio por jurado en General Alvear buscó generar reflexión entre los jóvenes

Con la participación del juez Néstor Murcia, la actividad abordó un caso de accidente fatal bajo efectos del alcohol.

Simulacro de juicio por jurado en General Alvear.

Simulacro de juicio por jurado en General Alvear.

El simulacro tuvo como eje temático un caso penal basado en un accidente de tránsito con consecuencias fatales, ocurrido bajo los efectos del alcohol. La elección del tema no fue casual: en los últimos años, este tipo de siniestros ha generado gran preocupación en la comunidad local. A través de esta representación, se buscó no solo explicar el funcionamiento del sistema judicial, sino también generar reflexión entre los jóvenes.

Lee además
Quimio con cabello implementan voluntarias en General Alvear. video
Avance en oncología

Implementan en General Alvear un sistema para evitar la caída del cabello durante la quimioterapia
german herrada, el nuevo presidente que busca fortalecer el vinculo entre lo publico y lo privado video
Cámara de Comercio de General Alvear

Germán Herrada, el nuevo presidente que busca fortalecer el vínculo entre lo público y lo privado

El juez Néstor Murcia se refirió a la justicia en la actualidad y comentó: "El derecho penal tiene sus particularidades, es un derecho muy público, utilizado y criticado. Son cosas que se ventilan en el derecho penal, las cuestiones que más duelen a la sociedad y que otras veces es utilizado y aprovechado para otros fines".

Simulacro de juicio por jurado en el Cine Teatro Antonio Lafalla de General Alvear

Embed - “EL DERECHO PENAL ES MUY PÚBLICO Y CRITICADO Y A VECES MAL UTILIZADO”

Temas
Seguí leyendo

Maipú fue declarada Capital del Aceto Balsámico: orgullo mendocino con sabor a Módena

Luján de Cuyo aprobó facilidades de pago de multas para jubilados y pensionados

La Ciudad de Mendoza se prepara para brindar: 12 bodegas y shows imperdibles en la Peatonal del Vino

Tupungato se vistió de rosa para promover la concientización sobre el cáncer de mama

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

El Papa Francisco, honrado en Maipú: el Teatro Griego del Parque Metropolitano llevará su nombre

Ramiro Labay deja esta noche la presidencia de la Cámara de Comercio de General Alvear

Hebe Casado participó en la inauguración de una pista educativa en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
El sancarlino pasó por el Sur y dejó definiciones políticas. video
Elecciones 2025

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Por Natalia Mantineo
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos
decisión

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos

Por Sitio Andino Política