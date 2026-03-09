Un sanrafaelino brilló en el Campeonato Nacional de Asado a la Estaca

Un sanrafaelino subió al podio del Campeonato Nacional de Asado a la Estaca.

La ciudad de Zapala fue escenario de una verdadera fiesta en gastronomía con la quinta edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asado a la Estaca . Durante tres jornadas, más de 50 equipos participaron del evento que reunió tradición, técnica y sabor en el Paseo La Estación, donde finalmente se consagraron los campeones de las categorías nacional e internacional.

Entre los protagonistas de la competencia se destacó la presencia del nacido en San Rafael Ricardo Castro, quien integró el equipo “Guardián de los Andes” junto a Valentín Galdón Ritvo, de Sauce Viejo (Santa Fe) . La dupla logró un destacado desempeño y se quedó con el segundo puesto en la categoría nacional, sumando un total de 511 puntos .

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En la competencia nacional, el primer lugar quedó en manos del equipo local “Kutralwé” , integrado por Leo Callful y Jonatan Vásquez, que se consagró campeón con 545 puntos, desatando el festejo del público presente durante la premiación del domingo por la noche. Además del título nacional, el equipo obtuvo las distinciones a “Mejor Asado Zapalino” y “Mejor Asado Neuquino”.

El podio lo completó otro equipo local, “Los Tizones” , integrado por Paola Badilla, Jorge Yañez y Julio Melipil, que alcanzó los 503 puntos.

Por su parte, el Campeonato Internacional —disputado el sábado con 15 equipos participantes— tuvo como gran ganador al conjunto chileno “Guardianes de la Parrilla”, que se consagró campeón tras sumar 563 puntos en las distintas categorías del certamen: chivo a la vara, pollo al gancho, pescado a la tabla y postre.

El podio internacional lo completaron equipos del país trasandino: “Payaso Parrillero”, que se destacó especialmente en la categoría pollo, y “Brasas Bio Bio”, ganador en la categoría pescado, demostrando el alto nivel gastronómico que tuvo la competencia.

Campeonato Nacional de Asado a la Estaca

1º Puesto – Kutralwé

Leo Callful

Jonatan Vásquez

2° Puesto – Guardián de los Andes

Ricardo Castro (San Rafael)

Valentín Galdón Ritvo

3° Puesto – Los Tizones

Paola Badilla

Jorge Yáñez

Julio Melipil

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Además de la competencia, el campeonato ofreció un amplio programa de actividades con espectáculos musicales, clases magistrales de reconocidos chefs, el espacio Zapala Emprende, un variado patio de comidas y la participación de niñas y niños en la nueva propuesta “Asadores Kids”.

Con miles de visitantes y equipos provenientes de distintos puntos del país y del exterior, el evento volvió a posicionar a Zapala como una referencia del asado a la estaca en la región, dejando la expectativa abierta para una nueva edición en 2027.