Un nuevo centro comercial en la ciudad de Mendoza

“Es una mezcla de sensaciones, pero estamos muy felices por este nuevo comienzo. Queremos agradecerle al municipio que nos brindó un subsidio y que también nos hizo el contacto con el dueño de estos locales. Fue un poco duro todo este tiempo, yo no estuve vendiendo en la vereda como muchos de los que están acá, me pude manejar de otra manera, pero no hay como volver a tener un local. Tenemos las mejores expectativas para lo que viene”, contó Oriana, que está al frente de un comercio de accesorios para uñas y maquillaje.