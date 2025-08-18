Un gesto solidario: la policía de Tupungato organizó festejos en escuelas rurales

Solidaridad de la policía de Tupungato por el Día del Niño.

Por Sitio Andino Departamentales







Con motivo de los Festejos del Día del Niño, la Unidad Especial de Patrullaje del departamento de Tupungato se puso en campaña dos semanas atrás y comenzó a juntar golosinas, merienda y juguetes. Tras coordinar con Directivos, personal Uniformado de dicha Unidad asistió con la donación a cuatro escuelas rurales.

La primera visita se dio el pasado martes 12 de agosto a la Escuela Greco, ubicada en el distrito de Santa Clara, a 20 km del centro tupungatino. A la escuela asisten 24 alumnos, dos celadores/cocineros, la directora y dos maestras. Allí un grupo de policías de la Unidad se acercaron y donaron un pelotero, un metegol, juegos virtuales, pelotas, juguetes, facturas. sorpresas, merienda (galletas, chicitos, papitas, etc), gaseosas y jugos, chocolatada y globos.

image La actividad por el Día del Niño en Tupungato La segunda visita se dio el jueves 14 de agosto a la Escuela José. C Palma, la cual se ubica en el interior de la Estancia Bombal, sobre el distrito La Carrera, ubicada a 25 km del centro de Tupungato. La escuela cuenta con 22 alumnos, la Directora, dos maestras, profesor de educación física y celadores/cocineras. Los uniformados de la policía llevaron los mismos elementos que a la primera escuela y la actividad se desarrolló desde por la mañana.

image Por su parte, este lunes 18 de agosto, personal de la Unidad acudió a la Escuela Ricardo Palma del distrito La Carrera, ubicada a 40 km del radiocentrico de Tupungato. Al lugar, asistieron con merienda (chocolatada, galletas, chicitos, papitas, tutucas, alfajores y facturas), como así también con golosinas, jugos, globos, juegos virtuales y sorpresas. La escuela cuenta con 43 alumnos, la Directora, tres profesores y tres cocineras/celadores. La Unidad se sumó al festejo que ya había organizado para la fecha.

image Por último, este mismo día, lunes 18 de agosto, personal de la UEP entregó una caja de gran tamaño con merienda variada, tanto dulce como salada a la Escuela Capitán de Fragata Moyano, la cual se ubica en el distrito de El Zampal, a 15 km del centro de Tupungato, ya que la escuela hoy tenía programado el festejo. Personal policial agradece a regalería y juguetería Patria Mía por los juguetes donados y a panadería Trigosur por las facturas.