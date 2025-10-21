Tupungato se vistió de rosa para promover la concientización sobre el cáncer de mama

Las calles del centro de Tupungato se tiñeron de rosa y el espíritu de la campaña “se notó y se vio” en cada paso. Desde la salida en la Rotonda del Trabajador, los y las participantes recibieron gorras, pecheras y botellas de agua en el tono que distingue esta campaña; mientras avanzaban por el Blvd. Correa; delante de ellos contaron con una camioneta dispensadora de agua para mantenerse hidratados durante el recorrido.

En la primera parada, frente al reloj de la Rotonda Urquiza, mujeres del Taller de Canto Solista interpretaron el popular tema “Honrar la vida” y cerraron con “Mejor que ayer”, de Diego Torres, en un homenaje cargado de significado. También se realizó una intervención artística con cuadros, reflejando el valor del arte como medio para sanar y sensibilizar.

Luego continuaron avanzando en dirección a la Plaza departamental, mientras en las veredas laterales de la calle principal del centro tupungatino, los establecimientos comerciales estaban decorados con globos, lazos y cartelería rosa.

Al llegar al punto final, los caminantes fueron recibidos con frutas frescas, una animada clase de zumba guiada por una profesora, después los profes de Deportes y Recreación guiaron ejercicios de estiramiento. También hubo testimonios de mujeres que compartieron su historia de vida y superación , inspirando esperanza y fortaleza.

El espacio se completó con puestos de artesanos locales, stands de bodegas que ofrecieron degustaciones de vinos rosé, y carpas de salud pública y privada que brindaron información y asesoramiento. Además, se realizaron sorteos de diferentes premios donados por comercios y vecinas y además por el taller de adulto mayor de la Muni, entre ellos turnos ginecológicos en clínicas privadas y una torta dulce aportada por la LILCEC.

Durante el encuentro, el cuidado, la empatía y la prevención fueron los protagonistas. Con actitud rosa se recordó que cuidarse, acompañarse y hablar de prevención es una forma de vivir con conciencia, salud y amor propio.