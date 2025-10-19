Por qué el 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama , una fecha que tiene como objetivo concientizar sobre los riesgos de esta enfermedad y la importancia de su prevención y detección temprana. A continuación, todos los detalles.

Declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) , el 19 de octubre marca el inicio del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama , una fecha clave para promover la detección temprana, el tratamiento oportuno y la concientización global sobre esta enfermedad.

Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

efemérides ¿Por qué el 19 de octubre se recuerda el Día Nacional del Carnicero?

Efemérides Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Según datos del organismo, el cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en el mundo . Cada año se diagnostican aproximadamente 2,3 millones de nuevos casos , lo que representa uno de cada ocho diagnósticos de cáncer y alrededor del 25% de los casos en mujeres .

La falta de acceso a servicios de salud adecuados, sumada a la escasa concientización, provoca que alrededor del 70% de los casos no se detecten a tiempo, lo que eleva significativamente la tasa de mortalidad.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que para el año 2030 los casos de cáncer de mama podrían aumentar en un 46% en la Región de las Américas, tomando como base los registros de 2012, cuando se diagnosticaron 408.000 mujeres y se reportaron más de 92.000 muertes relacionadas con esta enfermedad.

Qué es y cómo prevenir el cáncer de mama

El cáncer de mama es un tipo de tumor que se desarrolla por la proliferación anormal de células en los tejidos del seno. Puede diseminarse a otras partes del cuerpo a través de un proceso conocido como metástasis.

Existen diferentes tipos de cáncer de mama, entre los más comunes:

Carcinoma ductal in situ : se origina en los conductos mamarios y puede invadir el tejido circundante.

: se origina en los conductos mamarios y puede invadir el tejido circundante. Carcinoma lobulillar in situ: comienza en los lobulillos del seno y, aunque no siempre es maligno, se considera una señal de alerta.

Dado que en sus etapas iniciales puede no presentar síntomas evidentes, es fundamental realizar controles médicos periódicos como:

Autoexploración mamaria

Mamografía

Ecografía mamaria

Biopsia (en caso de detectar anomalías)

La detección temprana salva vidas. Con mayor conciencia, acceso a estudios preventivos y tratamiento oportuno, las posibilidades de curación aumentan considerablemente. / Fuente: Argentina.gob.ar

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 19 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.