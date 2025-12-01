1 de diciembre de 2025
{}
Tupungato habilitó la inscripción a su Colonia de Verano: todo lo que tenés que saber

Las inscripciones abren este 1 de diciembre con atención extendida. Las actividades en Tupungato comenzarán el 15 de diciembre

Escuelas de verano en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

A partir de este lunes 1 de diciembre abren las inscripciones para la Colonia de Verano de la Muni de Tupungato, de lunes a viernes en el Poli Municipal "Franciso Rizzo" (Mosconi 791) en la mañana de 9.00 a 12.30 horas y por la tarde de 14.00 a 20.00 horas. Los playones deportivos también serán centros de inscripción para acortar distancias.

La Colonia es para mayores de 6 años y al momento de registrarse deberán presentar fotocopia del DNI y foto tipo carnet.

Tupungato abrirá la temporada de verano en dos semanas

Las actividades comenzarán el lunes 15 de diciembre e incluirán prácticas deportivas y recreativas para niñas y niños de 6 a 13 años; y natación para todas las personas a partir de los 6 años.

Además, los encuentros en los Playones Deportivos serán desde las 18.00 horas en San José, Cordón del Plata, El Zampal, Villa Bastías (B° El Progreso, B° El Tupun, Loteo Moyano, Loteo Bigolotti) y Cordón del Plata (B° TISA).

