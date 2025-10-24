24 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mes de lucha contra el cáncer de mama

Tunuyán se tiñó de rosa con una caminata educativa junto a estudiantes y profesionales

Alumnos de la Escuela Adventista de Tunuyán recorrieron las calles céntricas con un mensaje de cuidado y detección temprana.

image
Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Mes Internacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama, se realizó una caminata por las calles céntricas de Tunuyán con la participación de estudiantes de 6° y 7° grado de la Escuela Adventista. La actividad fue organizada por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, con el objetivo de promover la prevención y detección temprana. Durante el recorrido guiado por dos grandes banderas rosadas, se entregaron globos y folletos informativos. “Para aquellas mujeres que no logramos visitar hoy, queremos pedirles que no se olviden de cuidarse. El cáncer de mama detectado a tiempo salva vidas”, dijo Gonzalo, alumno de 6° grado.

Durante el recorrido, conocimos la historia de Sandra Persia, vecina de nuestra comunidad, quien atravesó un tratamiento oncológico hace dos años y compartió su experiencia: “Pasé más de un año sin controlarme y cuando volví, me detectaron cáncer de mama. Hoy estoy viva y sana gracias a ese diagnóstico a tiempo, por eso les pido que se hagan los estudios necesarios a conciencia”.

Lee además
Agustín Espósito Veliz deberá enfrentar a la Justicia por los graves delitos que se le imputan
Violencia de género

Elevan a juicio el caso del joven que obligó a su ex pareja embarazada a tomar té de ruda
Capacitación en atención al cliente en Tunuyán.
Profesionalización del turismo local

Tunuyán refuerza la capacitación en atención al cliente para consolidar su sello de hospitalidad
image

Controles médicos gratuitos en Tunuyán

La jornada contó con la presencia de profesionales de la salud que dialogaron con mujeres durante la caminata, brindando información sobre controles médicos gratuitos disponibles en distintos espacios de salud pública. Carina Muñoz, directora de Desarrollo Humano y Salud, acompañó la actividad junto a docentes y equipos municipales.

La caminata cerró en el Polideportivo Municipal, donde se reconoció el compromiso de los pequeños estudiantes que trabajaron con valentía en esta propuesta educativa. El compromiso de cada participante reforzó el mensaje de prevención y cuidado. La campaña busca generar conciencia desde edades tempranas, fortaleciendo el vínculo entre salud, educación y comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán homenajeó a las madres con espectáculos en vivo y artistas locales

Susto en Tunuyán: se incendió un galpón y un depósito durante la madrugada

Tunuyán celebró el trabajo de sus talleres municipales con actividades en todos los CIC

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: los detalles

Tunuyán celebra a las madres con shows en plazas, escuelas y espacios comunitarios

Tunuyán impulsa una jornada para visibilizar derechos y fortalecer una comunidad sin barreras

Argentina hizo historia en el Mundial de Taekwondo: la tunuyanina Josefina Mesa fue bronce en lucha individual

Tunuyán vivió una multitudinaria Peña Familiar junto a los adultos mayores

LO QUE SE LEE AHORA
lujan de cuyo instala 9 mil micromedidores para mejorar el servicio de agua potable
Cuidado de los recursos naturales

Luján de Cuyo instala 9 mil micromedidores para mejorar el servicio de agua potable

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Alta Montaña. 
ruta 7

Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén. 
No hay detenidos

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre de 2025

Te Puede Interesar

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas, tras las Elecciones 2025.
Operativo especial

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El juicio por el homicidio de Luciano se realiza en San Rafael. 
alegatos de cierre

Recta final en el juicio por el homicidio de Luciano Gómez en San Rafael

Por Cristian Pérez Barceló