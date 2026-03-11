11 de marzo de 2026
Tunuyán realizará una caminata y actividades recreativas por el Mes de la Mujer

La actividad se realizará en el Parque La Lombardía con clases de zumba, yoga, feria de artesanos y un recorrido simbólico por los derechos conquistados por las mujeres.

Caminata y actividades recreativas en Tunuyán.

En el marco del Mes de la Mujer, el Municipio de Tunuyán invita a la comunidad a participar de “Pasos de Conquista: Caminata 8M/ Mujeres con Propósito, una propuesta que busca transformar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en una jornada participativa, saludable y de reflexión colectiva.

La actividad se realizará el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 16.00 horas, en el Parque La Lombardía y está pensada como un espacio abierto para mujeres, familias del departamento que deseen sumarse a una tarde de encuentro, concientización y celebración de los derechos conquistados.

Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades recreativas y deportivas que invitan al movimiento y al bienestar. El encuentro comenzará con una clase magistral de zumba, a cargo del taller del CIC, y continuará con una clase de yoga, promoviendo hábitos saludables y momentos de conexión personal.

Caminata saludable por el Parque La Lombardía

Uno de los momentos centrales será el recorrido simbólico por el parque, una caminata saludable que incluirá estaciones señalizadas con carteles que destacarán distintos derechos conquistados por las mujeres. De esta manera, la actividad no solo propone ejercitar el cuerpo, sino también generar un espacio educativo y reflexivo sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de igualdad.

Además, el evento contará con feria de artesanos locales, puestos de hidratación, sorteos y un escenario principal donde se presentarán artistas y bailarines, generando un ambiente festivo para compartir en comunidad.

La propuesta es organizada por el Área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Tunuyán, con el acompañamiento de las áreas de Deportes, Salud, Desarrollo Económico, Cultura, Gestión Social, Casa de la Mujer y Tránsito, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de derechos, la participación ciudadana y el reconocimiento del rol de las mujeres en la construcción de una sociedad inclusiva.

