Tunuyán lanzó el cronograma de la Veterinaria Móvil: castraciones y vacunación gratuita en abril

El Municipio de Tunuyán, junto a The Vines Foundation, informó el cronograma de la Veterinaria Móvil para el mes de abril, con operativos gratuitos de castración, vacunación y desparasitación destinados de tu mascota.
El operativo recorrerá distintos barrios de Tunuyán con cupos limitados y atención por orden de llegada para perros y gatos.
El Municipio de Tunuyán, junto a The Vines Foundation, informó el cronograma de la Veterinaria Móvil para el mes de abril, con operativos gratuitos de castración, vacunación y desparasitación destinados de tu mascota.
Las jornadas se desarrollarán en distintas plazas del departamento con el objetivo de acercar servicios esenciales de salud animal y promover la tenencia responsable.
El cronograma confirmado para abril es el siguiente:
En todos los casos, la atención comenzará a las 9.00 horas y será por orden de llegada.
Desde el Municipio informaron que habrá un cupo de 10 turnos por jornada y se permitirá un solo animal por persona.
Además, quienes asistan deberán concurrir con DNI y cumplir con un requisito fundamental: las mascotas deben presentarse con 12 horas de ayuno obligatorio para garantizar la seguridad durante la cirugía.
Al respecto, la directora de la Veterinaria Municipal, Gabriela Galvalisi, destacó que la castración es clave para el control poblacional de animales. También remarcó la necesidad de que las mascotas estén vacunadas contra la rabia, como parte de una política integral de salud animal.
La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las mascotas y contribuir al bienestar general del departamento, facilitando el acceso a servicios veterinarios esenciales en distintos barrios.