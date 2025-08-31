Tunuyán celebró la Semana del Árbol con la entrega gratuita de ejemplares forestales

Tunuyán festejó la semana del árbol.

Por Sitio Andino Departamentales







La Semana del Árbol se desarrolló con la entrega de ejemplares forestales a familias del departamento de Tunuyán. La propuesta fue organizada por e l Vivero Municipal y permitió que cada hogar recibiera dos árboles. En total, se distribuyeron más de 1.600 unidades en distintos puntos del departamento.

“El árbol es un símbolo de compromiso con el presente y con quienes vendrán”, expresaron desde el área organizadora al cierre de la actividad. El operativo destacó la participación de los vecinos, quienes se acercaron a las jornadas para retirar sus plantas. La iniciativa forma parte de un plan de trabajo que continuará en los próximos meses.

image El municipio de Tunuyán entregó ejemplares Durante los encuentros, los equipos municipales entregaron los ejemplares en el predio del Vivero y acompañaron a las familias con recomendaciones sobre la plantación y el cuidado. La propuesta buscó fomentar la participación activa en el cuidado del medio ambiente, a través de un gesto concreto que fortalece el vínculo entre comunidad y territorio.

Como continuidad, se anunció que se distribuirán alrededor de 1.000 plantas jóvenes en cada una de las delegaciones municipales. De esta manera, los vecinos de los distintos distritos podrán sumarse a la acción y mantener la siembra colectiva que caracterizó la Semana del Árbol.