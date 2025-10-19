19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Inclusión y desarrollo

Tunuyán celebró el trabajo de sus talleres municipales con actividades en todos los CIC

Talleres de arte, danza, textil y ritmos urbanos se unieron en una propuesta que combinó expresión y participación en Tunuyán.

Celebración por el cierre de temporada de los talleres municipales de Tunuyán.

Celebración por el cierre de temporada de los talleres municipales de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Durante el mes de octubre, los talleres municipales que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) del departamento de Tunuyán vivieron jornadas de encuentro, expresión y alegría. Bajo el nombre “Encuentro de colores”, cada espacio celebró el trabajo compartido, el esfuerzo colectivo y la posibilidad de aprender y crecer junto a otros.

image

Las celebraciones se realizaron en todos los CIC del departamento: Las Pintadas, Colonia Las Rosas, Vista Flores, El Algarrobo, Villa Seca y Tunuyán Centro. Cada encuentro contó con la participación activa de talleristas, alumnos, familias y personal de cada centro. Juegos, karaokes, bailes, música en vivo y momentos de convivencia marcaron el pulso de estas jornadas, fortaleciendo los vínculos que se construyen día a día en estos espacios.

Lee además
Bomberos Voluntarios de Tunuyán combatieron un incendio de gran magnitud
Qué ocurrió

Susto en Tunuyán: se incendió un galpón y un depósito durante la madrugada
Uno de los allanamientos en Tunuyán.
allanamientos masivos

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: los detalles
image

Un cierre festivo y con un bingo en los CIC de Tunuyán

El cierre de este ciclo se realizó con un gran bingo que reunió a más de 250 asistentes de todos los talleres que se dictan en el CIC Centro, coronando el mes con una celebración cargada de entusiasmo y comunidad.

image

Más allá del aprendizaje técnico, cada taller municipal representa una política pública que apuesta a la formación integral de las personas. Son espacios donde se enseña un oficio, pero también donde se cultiva el espíritu, la creatividad y la autoestima. En cada encuentro, el arte, el trabajo manual y la expresión corporal se transforman en herramientas de inclusión, desarrollo personal y construcción de comunidad.

Los talleres municipales ofrecen una amplia variedad de propuestas, entre ellas artes visuales, accesorios textiles, inglés, saya, folclore, zumba, ritmos urbanos, artes creativas y el programa Juntos de Gira, entre otras disciplinas que promueven la creatividad y el desarrollo personal.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán celebra a las madres con shows en plazas, escuelas y espacios comunitarios

Tunuyán impulsa una jornada para visibilizar derechos y fortalecer una comunidad sin barreras

Argentina hizo historia en el Mundial de Taekwondo: la tunuyanina Josefina Mesa fue bronce en lucha individual

Tunuyán vivió una multitudinaria Peña Familiar junto a los adultos mayores

Elecciones 2025 en Tunuyán: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Estudiantes de Tunuyán van a aprender a manejar su plata como expertos

Tunuyán fortalece la formación técnica con el Primer Encuentro de Electricistas

La Feria Franca de San Rafael amplía su oferta con vinos, quesos y aceite de oliva locales

LO QUE SE LEE AHORA
Feria Franca en San Rafael.
Producción y consumo local

La Feria Franca de San Rafael amplía su oferta con vinos, quesos y aceite de oliva locales

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata
Rumor

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

Los casos más estremecedores que aún están impunes en la Provincia de Mendoza. 
informe

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El funcionario nacional se refirió al proceso electoral y a su paso por el Ejecutivo.
Entrevista

Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"

Por Facundo La Rosa