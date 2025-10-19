Tunuyán celebró el trabajo de sus talleres municipales con actividades en todos los CIC

Celebración por el cierre de temporada de los talleres municipales de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales







Durante el mes de octubre, los talleres municipales que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) del departamento de Tunuyán vivieron jornadas de encuentro, expresión y alegría. Bajo el nombre “Encuentro de colores”, cada espacio celebró el trabajo compartido, el esfuerzo colectivo y la posibilidad de aprender y crecer junto a otros.

image Las celebraciones se realizaron en todos los CIC del departamento: Las Pintadas, Colonia Las Rosas, Vista Flores, El Algarrobo, Villa Seca y Tunuyán Centro. Cada encuentro contó con la participación activa de talleristas, alumnos, familias y personal de cada centro. Juegos, karaokes, bailes, música en vivo y momentos de convivencia marcaron el pulso de estas jornadas, fortaleciendo los vínculos que se construyen día a día en estos espacios.

image Un cierre festivo y con un bingo en los CIC de Tunuyán El cierre de este ciclo se realizó con un gran bingo que reunió a más de 250 asistentes de todos los talleres que se dictan en el CIC Centro, coronando el mes con una celebración cargada de entusiasmo y comunidad.

image Más allá del aprendizaje técnico, cada taller municipal representa una política pública que apuesta a la formación integral de las personas. Son espacios donde se enseña un oficio, pero también donde se cultiva el espíritu, la creatividad y la autoestima. En cada encuentro, el arte, el trabajo manual y la expresión corporal se transforman en herramientas de inclusión, desarrollo personal y construcción de comunidad.

Los talleres municipales ofrecen una amplia variedad de propuestas, entre ellas artes visuales, accesorios textiles, inglés, saya, folclore, zumba, ritmos urbanos, artes creativas y el programa Juntos de Gira, entre otras disciplinas que promueven la creatividad y el desarrollo personal.

Compartí la nota:







