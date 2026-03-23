23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán avanza con obras de asfalto y mejoras viales en zonas clave

El municipio de Tunuyán ejecutó trabajos de reencarpetado, bacheo y señalización para optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Obras de asfalto y bacheo en Tunuyán.

Obras de asfalto y bacheo en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

En la antesala del fin de semana largo, el Municipio de Tunuyán continúa desarrollando tareas de mejoramiento urbano en distintos sectores del departamento, con el objetivo de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad vial.

En este marco, se realizaron trabajos de reencarpetado asfáltico y bacheo sobre calle Almirante Brown, en el tramo comprendido entre Lisandro de la Torre y Emilio Civit, una intervención que permite mejorar la transitabilidad en una de las arterias más utilizadas.

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Circular con precaución en calles de Tunuyán

Por otro lado, en la zona de la ex Ruta Nacional 40 vieja se instalaron reductores de velocidad y nueva cartelería, con el fin de ordenar el tránsito y prevenir incidentes en un corredor de alta circulación.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido para mantener y mejorar el espacio público, fortaleciendo la infraestructura urbana del departamento.

Asimismo, solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización vigente.

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