Tunuyán avanza con obras de asfalto y mejoras viales en zonas clave

Obras de asfalto y bacheo en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales







En la antesala del fin de semana largo, el Municipio de Tunuyán continúa desarrollando tareas de mejoramiento urbano en distintos sectores del departamento, con el objetivo de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad vial.

En este marco, se realizaron trabajos de reencarpetado asfáltico y bacheo sobre calle Almirante Brown, en el tramo comprendido entre Lisandro de la Torre y Emilio Civit, una intervención que permite mejorar la transitabilidad en una de las arterias más utilizadas.

image Circular con precaución en calles de Tunuyán Por otro lado, en la zona de la ex Ruta Nacional 40 vieja se instalaron reductores de velocidad y nueva cartelería, con el fin de ordenar el tránsito y prevenir incidentes en un corredor de alta circulación.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido para mantener y mejorar el espacio público, fortaleciendo la infraestructura urbana del departamento.

Asimismo, solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización vigente.