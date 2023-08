Tras las PASO 2023: la opinión de los sanrafaelinos sobre los resultados

Entre las respuestas más destacadas elegidas por la gente destacamos las siguientes: "La culpa de todo lo que pasa en el país la tenemos nosotros que votamos, antes y ahora". "No hay un culpable solo, esto viene de hace años atrás, es un problema cultural, está en solucionarlo desde cada uno de nosotros y empezando por nuestras casas". "No causa sorpresa esta elección y el resultado, nos ha pasado anteriormente, me parece muy triste que no encontremos nunca una solución al problema de años que tiene la Argentina".