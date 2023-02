Tercera columna se pliega a la caravana contra la cesión de tierras a pseudo mapuches

El dirigente enumeró, como la mayoría de las personas que se vienen manifestando desde hace dos semanas sobre el tema, que la entrega de tierras está cargada de irregularidades, entre ellas el hecho que el Gobierno Nacional las está cediendo a “comunidades que no están legalmente conformadas, porque no tienen personería jurídica, y segundo por su autodenominación mapuches”, cuando se sabe que no habitaron en la zona.