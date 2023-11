Solucionaron corte de servicio de luz y agua a familias de Tunuyán

Las familias damnificadas pertenecen a la calle La Reina, ubicada a pasos de la Escuela Ruano del departamento de Tunuyán . El lunes feriado nacional, el departamento del Valle de Uco se había visto convulsionada debido a una protesta con corte de ruta incluido , por parte de vecinos que no contaban con los servicios de electricidad y agua potable desde hacía cuatro días.

En comunicación con TVA Valle de Uco, Gradys Bascuñan, vecina del lugar, aseguró ayer, "que decidieron manifestarse sobre la ruta provincial 92, con corte de media calzada, no solo por la gravedad de la situación, ante la falta de los servicios básicos, sino también ante la falta de respuesta por parte de EDEMSA, y también ante la falta de presencia del Municipio, que según aseguró la vecina, no se ha presentado para brindar ningún tipo de asistencia".

“Somos más de 40 familias que estamos hace cuatro días sin luz; no se ha hecho presente nadie, ni de la Municipalidad, ni de Defensa Civil, ni de EDEMSA, nadie, cuando hay cables en piso que nosotros no sabemos si tienen corriente o no. Esta es nuestra indignación”, confesaron los vecinos.

"Hemos tirado cantidad de comida todos los vecinos porque cuatro días sin luz imagínate que es para tirar todo. Lo más triste es que también estamos sin agua, cuando casi todos tenemos niños; en mi caso en particular y en el de dos o tres familias más tenemos personas ancianas, yo mi papá con Alzheimer", siguieron agregando al respecto

La movilización del lunes se desarrolló de forma pacífica y en el lugar se presentó personal de Preventores. Este martes por la mañana la solución llegó finalmente para los afectados, quienes cerca del mediodía pudieron retomar sus actividades normales tras estos cuatro días de llamados infructuosos y soluciones lejanas.