Se define esta tarde el Torneo de Fútbol Infantil Malargüe Cup

Final en Club Comercio de Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Esta tarde, en la cancha del Club Comercio, se definirá el Torneo de Fútbol Infantil que reúne a niños nacidos entre 2012 y 2028, con equipos de Malargüe, la región y la visita del Rangers de Talca, Chile. El encuentro, organizado por el profesor Jorge Mercado, destaca la importancia del fútbol infantil y formativo.

Por estas horas se están viviendo el cierre Torneo de Fútbol Infantil Malargüe Cup. La competencia abarca categorías desde jugadores nacidos en 2012 hasta 2028, lo que permite una amplia participación de pequeños futbolistas que encuentran en este espacio una oportunidad para crecer y afianzar valores esenciales.

595073440_847081067906778_3935349840179516464_n Torneo de Fútbol Infantil Internacional El campeonato cuenta con la presencia de equipos locales y de la región, además de un invitado internacional que le da un toque especial: el Club Rangers de Talca, de Chile, que llegó para compartir experiencias y medir su nivel en un ambiente deportivo y amistoso. Entre los participantes se suman escuelas de fútbol y los clubes Comercio, Volantes Unidos, Deportivo Malargüe, Academia, Ferrosol, Intendente, REF y Rangers, todos comprometidos con la formación integral de los niños.

La organización está a cargo del profesor Jorge Mercado, quien impulsa este tipo de encuentros desde una mirada pedagógica y deportiva. A él se suma el trabajo directo de José Luis Ramal y el acompañamiento de la Comisión Directiva del Club Comercio, que ponen sus instalaciones y recursos al servicio de un evento pensado para fortalecer el semillero futbolístico de Malargüe.

El certamen resalta la importancia del fútbol infantil como herramienta formativa. En estas edades, el deporte cumple un rol fundamental: promueve la disciplina, el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto, valores que trascienden la cancha y acompañan a los chicos durante su crecimiento. La final de esta tarde será, sin duda, una fiesta del deporte infantil y una muestra más del compromiso creciente por fomentar espacios sanos y constructivos para las nuevas generaciones.