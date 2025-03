Santa Rosa: la oposición toma el Concejo y desafía a Flor Destéfanis.

Embed El Gobernador @alfredocornejo hoy llegó a @SantaRosa_Mza , hablando de trabajar en conjunto, de avanzar en convivencia política. ́ . pic.twitter.com/WU77jYCCwx — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) February 27, 2025

Flor Destéfanis, firme ante el atropello

Al enterarse de la situación, Flor Destéfanis no se quedó callada. Con la convicción que la caracteriza, la jefa comunal no dudó en exponer la gravedad del asunto: "Es una falta de respeto a la democracia. En absolutamente todos los Concejos Deliberantes de Mendoza, en la Legislatura y en la Nación, se respeta la línea de sucesión, incluso cuando el presidente no tiene mayoría", expresó con visible molestia.