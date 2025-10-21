21 de octubre de 2025
Sitio Andino
Orgullo futbolero en el sur mendocino

San Rafael vivirá una jornada histórica con la llegada de las réplicas de la Copa del Mundo y la Libertadores

La iniciativa, organizada por el Municipio de San Rafael y Unidos por una Ilusión, permitirá que los fanáticos disfruten de cerca estos símbolos tradicionales.

La réplicas de las dos copas internacionales estarán en San Rafael.

Se trata de una oportunidad única para ver de cerca los símbolos que marcaron generaciones y que despiertan orgullo, emoción y pasión en cada rincón del país.

Desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, las copas estarán en exposición en el Club Huracán de San Rafael, donde los fanáticos de la Ciudad y zonas aledañas podrán acceder a sacarse una foto y conocer bien de cerca ambos trofeos.

Luego, de 19.00 a 21.00 horas, la cita se trasladará a la Plaza de Real del Padre, donde se espera una gran convocatoria de familias, chicos, hinchas y vecinos de la zona Este que quieran tomarse una foto con los trofeos que hicieron vibrar a todo un país.

Acceso libre y gratuito en San Rafael

El acceso será libre y gratuito, lo que permitirá que todos puedan vivir este momento de cerca, posar junto a las copas y sentirse parte de esas glorias que siguen escribiendo la historia del fútbol argentino.

Hay que recordar que la Copa del Mundo es el trofeo deportivo más importante del planeta del fútbol, mientras que la Libertadores representa la gloria continental, la competencia más prestigiosa del continente americano.

La propuesta, organizada en conjunto entre el Municipio y la firma Unidos por Una Ilusión, busca acercar los grandes símbolos del fútbol a los vecinos y renovar la pasión que el fútbol despierta en cada corazón argentino.

