San Rafael será sede de un encuentro histórico entre emprendedores chilenos y mendocinos

El departamento de San Rafael se alista para vivir un fin de semana distinto con la llegada de un evento internacional que promete atraer a cientos de visitantes y abrir nuevas oportunidades entre ambos lados de la cordillera. Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre se desarrollará la primera edición de la Expo Internacional Market Maule Chile –Argentina , una propuesta que busca fortalecer el intercambio cultural, turístico y comercial entre el Maule chileno y el sur mendocino.

La expo reunirá en un mismo espacio a decenas de emprendedores y productores de ambas regiones , quienes ofrecerán una amplia variedad de artículos elaborados con técnicas tradicionales y productos que representan la identidad de cada territorio.

Habrá artesanías en madera, cuero y crin; tejidos realizados en lana y telares; piezas de orfebrería; vinos y alimentos típicos; además de snacks saludables, propuestas gourmet y diversas producciones locales que reflejan la riqueza cultural de cada comunidad .

El encuentro tendrá lugar e n el Parque Hipólito Yrigoyen y se desarrollará con dos jornadas: el sábado 29 desde las 19 hasta la medianoche y el domingo 30 desde las 14.00 horas.

Fabián Mesa, director ejecutivo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región Maule, comentó que "vamos con 30 emprendedores de la región a mostrar todas las bondades que nosotros tenemos y seguir fomentando los lazos tanto con la gente como con las autoridades de Argentina".

Recordó que "nuestro gobernador regional Pedro Pablo Álvarez Salamanca ha puesto énfasis en llegar a acuerdos y potenciar el Paso Pehuenche y el vínculo con Argentina en cuanto a la cultura, el turismo, el desarrollo económico y todo lo que más podamos hacer".

En ese sentido, invitó a los sanrafaelinos a visitar la feria y "a conocer nuestros productos".

San Rafael recibe el Market Maule Chile