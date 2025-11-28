28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Sur de Mendoza y Maule unidos

San Rafael será sede de un encuentro histórico entre emprendedores chilenos y mendocinos

El evento en San Rafael mostrará artesanías, alimentos, vinos y producciones regionales, con la participación de más de 30 emprendedores maulinos.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de San Rafael se alista para vivir un fin de semana distinto con la llegada de un evento internacional que promete atraer a cientos de visitantes y abrir nuevas oportunidades entre ambos lados de la cordillera. Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre se desarrollará la primera edición de la Expo Internacional Market Maule Chile–Argentina, una propuesta que busca fortalecer el intercambio cultural, turístico y comercial entre el Maule chileno y el sur mendocino.

La expo reunirá en un mismo espacio a decenas de emprendedores y productores de ambas regiones, quienes ofrecerán una amplia variedad de artículos elaborados con técnicas tradicionales y productos que representan la identidad de cada territorio.

Lee además
Acuerdo en turismo entre San Rafael y la comuna de Constitución en Chile.
Cooperación binacional

San Rafael y Constitución firmaron un acuerdo para potenciar el turismo a través del Paso Pehuenche
Alfredo Cornejo y Omar Félix inauguraron una obra en San Rafael. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Sur provincial

Cornejo y Félix inauguraron una obra clave para el sistema energético de San Rafael

Habrá artesanías en madera, cuero y crin; tejidos realizados en lana y telares; piezas de orfebrería; vinos y alimentos típicos; además de snacks saludables, propuestas gourmet y diversas producciones locales que reflejan la riqueza cultural de cada comunidad.

image

El encuentro tendrá lugar en el Parque Hipólito Yrigoyen y se desarrollará con dos jornadas: el sábado 29 desde las 19 hasta la medianoche y el domingo 30 desde las 14.00 horas.

Fabián Mesa, director ejecutivo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región Maule, comentó que "vamos con 30 emprendedores de la región a mostrar todas las bondades que nosotros tenemos y seguir fomentando los lazos tanto con la gente como con las autoridades de Argentina".

Recordó que "nuestro gobernador regional Pedro Pablo Álvarez Salamanca ha puesto énfasis en llegar a acuerdos y potenciar el Paso Pehuenche y el vínculo con Argentina en cuanto a la cultura, el turismo, el desarrollo económico y todo lo que más podamos hacer".

En ese sentido, invitó a los sanrafaelinos a visitar la feria y "a conocer nuestros productos".

San Rafael recibe el Market Maule Chile

Embed - MARKET MAULE LLEGA A SAN RAFAEL

Temas
Seguí leyendo

San Rafael abre inscripciones para las colonias municipales: quiénes pueden anotarse y desde cuándo

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

Vacunación en alerta: "Estamos expuestos a la reaparición de enfermedades", advierten desde San Rafael

San Rafael se prepara para tres días de coros y orquestas en el Encuentro "Música y Paisaje"

Reforma laboral: contadores apoyan el debate y piden reducir la carga sobre las empresas

Gasoducto de San Rafael: la planta ESMO entra en su etapa final y proyectan habilitación en mayo

San Rafael renueva calle Sueta y fortalece la conectividad entre el norte y el sur

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

LO QUE SE LEE AHORA
Zona afectada por el granizo en General Alvear. video
Tormentas en la región

Granizo en General Alvear: qué daños dejó y qué recomienda el área de Agricultura

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla en Mendoza
Pronóstico

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza
El clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días.
Educación

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días de cursado

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo y Omar Félix inauguraron una obra en San Rafael. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Sur provincial

Cornejo y Félix inauguraron una obra clave para el sistema energético de San Rafael

Por Sitio Andino Política
Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Por Natalia Mantineo
La vicepresidenta Victoria Villarruel le tomó juramento a los nuevos legisladores en el Senado de la Nación Argentina.
Congreso

Los senadores nacionales electos juraron ante la presencia de Karina Milei y Manuel Adorni

Por Sitio Andino Política