San Rafael será sede del Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación

San Rafael será escenario este domingo 22 de marzo del V Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación , una propuesta que reunirá a referentes del sector de todo el país.

La actividad, impulsada por la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina , se desarrollará en el Aeroclub local y contará con entrada libre y gratuita.

Más luz y más seguridad en San Rafael: renuevan la iluminación en una plaza clave

A 50 años del golpe: así será la vigilia y marcha en San Rafael

El objetivo del encuentro es visibilizar y promover la participación de las mujeres en la aviación , con la presencia de profesionales de distintas áreas como pilotos, controladoras aéreas, despachantes de aeronaves y tripulantes de cabina.

Entre las participantes habrá también representación local, ya que San Rafael cuenta actualmente con más de una decena de mujeres pilotos .

Si bien el evento se enmarca en el Mes de la Mujer, la convocatoria está abierta a toda la comunidad: familias, estudiantes, profesionales y personas interesadas en el mundo aeronáutico.

La jornada se extenderá de 11.00 a 19.00 horas y ofrecerá una variada agenda de actividades, que incluirá charlas, espacios de intercambio, stands institucionales, feria de emprendedores, foodtrucks, música en vivo, propuestas recreativas para niños y sorteos.

Visibilizar y promover la participación de la mujer en la aviación