San Rafael será sede del Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación

San Rafael será escenario este domingo 22 de marzo del V Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación, una propuesta que reunirá a referentes del sector de todo el país.
La actividad en San Rafael se realizará este domingo en el Aeroclub con entrada libre. Habrá charlas, feria, música en vivo y propuestas para toda la familia.
San Rafael será escenario este domingo 22 de marzo del V Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación, una propuesta que reunirá a referentes del sector de todo el país.
La actividad, impulsada por la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina, se desarrollará en el Aeroclub local y contará con entrada libre y gratuita.
El objetivo del encuentro es visibilizar y promover la participación de las mujeres en la aviación, con la presencia de profesionales de distintas áreas como pilotos, controladoras aéreas, despachantes de aeronaves y tripulantes de cabina.
Entre las participantes habrá también representación local, ya que San Rafael cuenta actualmente con más de una decena de mujeres pilotos.
Si bien el evento se enmarca en el Mes de la Mujer, la convocatoria está abierta a toda la comunidad: familias, estudiantes, profesionales y personas interesadas en el mundo aeronáutico.
La jornada se extenderá de 11.00 a 19.00 horas y ofrecerá una variada agenda de actividades, que incluirá charlas, espacios de intercambio, stands institucionales, feria de emprendedores, foodtrucks, música en vivo, propuestas recreativas para niños y sorteos.