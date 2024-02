San Rafael se acerca a la solución del estacionamiento de motorhomes en la ciudad

image.png

Por ello desdeTVA San Rafael se dialogó con Adrián Reche, concejal por Cambia Mendoza, quien se refirió a la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante respecto a encontrarle un lugar puntual a estos vehículos para que puedan estacionarse: "Esta inquietud de parte de los vecinos de San Rafael - que no es nueva -", refirió Reche y se amplío en el concepto; "Nosotros como ciudad turística, no tenemos en este aspecto la posibilidad de tener ordenado como ubicar los motorhomes y casilla rodantes y por ahí nos encontramos que, en lugares públicos como Plaza Francia o Hipólito Irigoyen se genera este caos con la presencia de este tipo de vehículos esparcidos en diferentes lugares, esto no solo genera malestar en los vecinos del lugar sino también al mismo sanrafaelino que quiere disfrutar de una jornada al aire libre en alguno de estos espacios".