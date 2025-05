San Rafael: ¿qué opinan los usuarios de transporte sobre el aumento del boleto?

TVA dialogó con transeúntes sanrafaelinos para conocer qué opinan de este aumento. En líneas generales, todos expresaron estar en desacuerdo con la decisión del Gobierno provincial, en tanto que los sueldos no hacen frente a los aumentos no sólo del boleto, sino también de otros bienes y servicios. Una mujer expresó: “No era necesario y no me parece bien”. Otra de las personas que circulaba aseguró que cada vez son menos las personas que viajan en el transporte público: “Veo que cada vez viajan menos, yo vengo de distrito y cada vez viaja menos gente y, claro, se complica mucho”.