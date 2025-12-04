San Rafael: jefes policiales del Sur obtuvieron las calificaciones más altas del año

Por Sitio Andino Departamentales







Con motivo de su visita al departamento de San Rafael a fin de entregar distintos reconocimientos a efectivos policiales de la zona sur por su accionar en determinadas intervenciones, desde Noticiero Andino le consultamos al Director de la Inspección General de Seguridad Marcelo Puertas cómo ha sido el presente año en cuanto a efectivos sumariados, comparando con años anteriores.

Los casos más comunes por los cuales se les inicia sumario a los efectivos policiales tienen que ver con violencia de género, prohibición de acercamiento, reclamos por cuota alimentaria y accidentes con móviles de la fuerza, entre otros.

image La buena noticia pasa porque comparado con años anteriores, la cantidad de efectivos que se les ha iniciado un sumario, ha bajado aproximadamente un 22% con respecto a años anteriores.

El director resaltó además el desempeño de los jefes de dependencias del Sur, cuyas gestiones obtuvieron las calificaciones más elevadas del relevamiento institucional anual. “Son responsables que han demostrado una prestación laboral superior a lo exigido, incluso en contextos donde el tiempo y los recursos suelen ser adversos”, indicó. Sostuvo que estos resultados reafirman que “la gran mayoría de la fuerza cumple con su deber”, y enfatizó la importancia de reconocer las prácticas que mejoran el estándar del servicio policial.

Mejoras operativas en dependencias del Sur A través de la Resolución 1340/2025, la IGS distinguió a los jefes de dependencias que obtuvieron calificaciones sobresalientes en el relevamiento institucional anual. El reconocimiento alcanzó a la UMAR Zona Sur, la Subdelegación de Bomberos de General Alvear y Bomberos El Nihuil. El Directorio destacó mejoras edilicias, administrativas y operativas, así como la conducción de equipos y la gestión del recurso humano, factores que contribuyeron a una prestación más eficaz del servicio.