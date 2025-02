San Rafael: cómo funcionan las oficinas del Registro Civil ante el cierre de Rama Caída

En este marco, el Director General de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, dialogó con Noticiero Andino y explicó a qué se debe el funcionamiento de las oficinas. En particular, en lo relativo a Rama Caída, el funcionario anticipó que la encargada será reemplazada a través de un concurso que desarrollará el gobierno provincial "para cubrir diferentes vacantes en el Registro Civil en los diferentes departamentos".

¿Por qué no se anticipó el reemplazo de la encargada? De acuerdo a Mondotte, esto se debe a "una cuestión básica": "No se puede iniciar un concurso si no se tiene partida presupuestaria asignada para pagar los sueldos". En esta línea, a partir del mes de marzo, la oficina funcionará con personal de manera condicional, dos días a la semana, para poder atender la demanda.