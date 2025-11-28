28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Actividades recreativas

San Rafael abre inscripciones para las colonias municipales: quiénes pueden anotarse y desde cuándo

Más de ocho puntos del departamento de San Rafael ofrecerán durante el verano propuestas deportivas, culturales y recreativas.

Colonias de verano en San Rafael.

Colonias de verano en San Rafael.

Las propuestas se extenderán durante 2 meses, iniciando el 16 de diciembre y concluyendo el 15 de febrero de 2026.

Lee además
El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas
Vacunación en San Rafael. video
Datos oficiales

Vacunación en alerta: "Estamos expuestos a la reaparición de enfermedades", advierten desde San Rafael

Las actividades se desarrollarán en distintas sedes del departamento, entre ellas: Polideportivo N 1, ATE, Club Huracán, Polideportivo 3 (El Cerrito), Cuadro Nacional, Real del Padre, Villa 25 de Mayo y el Parador del Parque Mariano Moreno.

Todas las propuestas contarán con actividades deportivas, recreativas y culturales para que los chicos puedan disfrutar un gran verano.

Inscripciones en San Rafael

Desde la Dirección de Deportes anunciaron que las inscripciones tendrán dos etapas. Los empleados municipales podrán hacerlo el martes 2 y miércoles 3 de diciembre, mientras que el público en general tendrá la oportunidad de anotar a sus peques el jueves 4 y viernes 5 de diciembre.

Aquellos que opten por colonias en Ciudad deberán inscribirse -por la mañana- en Poli 1 del Parque Yrigoyen, mientras que los que opten por propuestas en los distritos deberán hacerlo en las respectivas delegaciones municipales.

Para el adulto mayor

Por otra parte, la Colonia para Adulto Mayor también comenzará el 16 de diciembre en el Poli 3 de El Cerrito con natación y deportes como tejo y newcom.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael se prepara para tres días de coros y orquestas en el Encuentro "Música y Paisaje"

Reforma laboral: contadores apoyan el debate y piden reducir la carga sobre las empresas

Gasoducto de San Rafael: la planta ESMO entra en su etapa final y proyectan habilitación en mayo

San Rafael renueva calle Sueta y fortalece la conectividad entre el norte y el sur

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

La preocupante cifra de muertos en accidentes en la Provincia de Mendoza

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

San Rafael sumó un Banco Rojo y una muestra artística en memoria de víctimas de femicidio

LO QUE SE LEE AHORA
Salud mental en las escuelas de Godoy Cruz.
Formación docente

Salud mental en las escuelas: Godoy Cruz realizó el Segundo Foro "Humanizar la Educación"

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Rige una alerta amarilla en Mendoza
Pronóstico

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

El incendio ocurrió en calle Chile al 1.700, en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil. 
mirá las fotos y video

Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

El robo ocurrió este miércoles en el centro comercial Vía Boedo, en Luján de Cuyo.
no hay detenidos

Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

Te Puede Interesar

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
hay detenidos

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Por Pablo Segura
Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza.
poder judicial

Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 24 senadores electos en octubre
Cambios

Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 24 senadores electos en octubre

Por Sitio Andino Política