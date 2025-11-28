San Rafael abre inscripciones para las colonias municipales: quiénes pueden anotarse y desde cuándo

Las actividades se desarrollarán en distintas sedes del departamento, entre ellas: Polideportivo N 1, ATE, Club Huracán, Polideportivo 3 (El Cerrito), Cuadro Nacional, Real del Padre, Villa 25 de Mayo y el Parador del Parque Mariano Moreno.
Todas las propuestas contarán con actividades deportivas, recreativas y culturales para que los chicos puedan disfrutar un gran verano.
Inscripciones en San Rafael
Desde la Dirección de Deportes anunciaron que las inscripciones tendrán dos etapas. Los empleados municipales podrán hacerlo el martes 2 y miércoles 3 de diciembre, mientras que el público en general tendrá la oportunidad de anotar a sus peques el jueves 4 y viernes 5 de diciembre.
Aquellos que opten por colonias en Ciudad deberán inscribirse -por la mañana- en Poli 1 del Parque Yrigoyen, mientras que los que opten por propuestas en los distritos deberán hacerlo en las respectivas delegaciones municipales.
Para el adulto mayor
Por otra parte, la Colonia para Adulto Mayor también comenzará el 16 de diciembre en el Poli 3 de El Cerrito con natación y deportes como tejo y newcom.