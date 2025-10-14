14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Gestión educativa

San Carlos fortalece la educación con la entrega de abonos a más de mil estudiantes

Más de mil jóvenes de San Carlos se benefician con el programa municipal que busca garantizar igualdad de oportunidades y acceso a la formación académica.

Entrega de abonos en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

En un claro compromiso con la educación, el gobierno de San Carlos realizó la entrega de abonos estudiantiles, beneficiando a más de 1000 estudiantes de diferentes carreras, de universidades públicas, privadas e Institutos de Educación Superior.

Este programa tiene como objetivo principal, apoyar a los jóvenes que se desplazan diariamente a diferentes puntos de la provincia para continuar con su formación académica.

Durante la jornada de entrega, los estudiantes valoraron esta iniciativa como una herramienta clave para su educación. La ayuda económica les permite aliviar los gastos de transporte, una carga significativa, especialmente para aquellos que viajan con frecuencia. De esta manera, pueden enfocarse en sus estudios sin la preocupación constante del pasaje.

San Carlos y su apuesta por la educación

La Directora de Educación, Jimena Asencio, enfatizó que esta medida es una inversión directa en el futuro de la comunidad. “En San Carlos seguimos apostando por la educación porque sabemos que cada oportunidad cuenta.” A través de este beneficio acompañamos a cientos de jóvenes durante todo el año para que puedan enfocarse en aprender, crecer y alcanzar sus metas.

La Municipalidad de San Carlos reafirma su compromiso con el futuro de los jóvenes del departamento, priorizando su formación y apoyando su acceso a la educación superior.

