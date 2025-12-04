#Taboola
4 de diciembre de 2025
San Carlos aprobó su Presupuesto 2026 con amplia mayoría en el Concejo

El intendente de San Carlos Alejandro Morillas destacó que la herramienta permitirá garantizar el funcionamiento de todas las áreas y proyectar nuevas obras y servicios.

El Municipio de San Carlos informa que en la sesión realizada el jueves 27 de noviembre, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal 2026 con una votación de 9 a 1, permitiendo avanzar en la planificación financiera del próximo año.

El presupuesto municipal representa una proyección de los ingresos que se estima que tendrá el departamento durante el año. Se trata de una herramienta fundamental para la administración del gasto público y se compone de dos partes esenciales: una de ingresos y una de erogaciones. Los ingresos representan lo que el municipio estima recaudar durante el año, mientras que las erogaciones reflejan los gastos previstos para el funcionamiento del municipio y el desarrollo de programas, obras y servicios.

Alejandro Morillas: "La aprobación del presupuesto fue muy importante"

El Intendente Dr. Alejandro Morillas destacó la importancia de esta aprobación para garantizar el funcionamiento de todas las áreas del municipio y continuar impulsando obras, programas y servicios esenciales para la comunidad. “Este presupuesto refleja los ingresos y egresos previstos para el próximo año, y nos permite seguir proyectando y trabajando por un San Carlos cada día mejor”, expresó.

La aprobación del presupuesto 2026 asegura la continuidad de políticas públicas orientadas al crecimiento, la inclusión y el desarrollo integral del departamento, reforzando el compromiso de la gestión municipal con la transparencia y la administración responsable de los recursos.

La Municipalidad de San Carlos continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y avanzar en nuevas metas para el año que viene.

