San Carlos: Alejandro Morillas de pediatra a precandidato a intendente

Alejandro Morillas dialogó con Noticiero Andino Valle de Uco y expresó lo siguiente: “Ser ahora el pre candidato es volver a empezar; si la gente recuerda yo fui parte del gobierno de Jorge Andrés Difonso en la Dirección de Desarrollo Humano, además de ser concejal durante dos períodos y presidente del HCD de San Carlos. Luego me dedique a mi profesión, soy médico pediatra. Ahora surge la posibilidad de estar, posiblemente si la gente me lo permite, y de gestionar en el ejecutivo. La gente me pedía que fuera parte de la política, decidí participar e involucrarme y aquí estoy”.