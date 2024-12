Salvaje agresión a un árbitro en la Liga Alvearense de Fútbol

En su primer testimonio, el árbitro oriundo de San Rafael afirmó que todo inició tras la expulsión de un jugador local a los 43 minutos del segundo tiempo, de apellido Contreras , quien le propinó un golpe de puño a un jugador rival . "Cuando veo que el jugador se va hacia el vestuario, yo me doy vuelta para anotar en la tarjeta y, como no lo veo venir, me propina un golpe sobre la espalda y me da uno en el labio , lo que produce un hematoma".

La misma situación escaló mucho más cuando se sumó otro jugador del Azul, quien considera que era pariente del expulsado, y otro con más agresiones : "Me propina una patada a la altura de la rodilla . Después viene otro jugador, que me propina otra piña más en el pómulo . Ahí procedo a suspender el encuentro con mis compañeros y luego terminé por erradicar la denuncia después del encuentro".

Para continuar, resaltó que nunca vivió este tipo de situaciones, aparte que dirigió a ambos clubes en anteriores encuentros, por lo que cree que no hubo la necesidad de repartir golpes: "Es la primera vez que me pasa, nunca sufrí este tipo de agresiones. Era un partido que se disputaba con total normalidad, que ya estaba por terminar, ganaba Pacífico por 2 a 1. Creo que no hubo necesidad de los golpes de puño para mí y el adversario".

Según cuerpo médico forense de San Rafael, Valenti registró varias lesiones que por suerte no pasaron a mayores. "Me constaron un hematoma en el labio, un poco de hinchazón sobre el pómulo y dolores fuertes a la altura de la rodilla".

A su vez, considera que si bien su personalidad está lejos de ser una persona conflictiva, todavía no comprende cuál fue el origen de esta agresión: "No insulto, no es parte de mi personalidad, porque siempre fue tratar con el mismo respeto con el que me tratan. Pero no trato mal a ningún jugador, los trato a todos por igual".

Mirá la crónica completa: