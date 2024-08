Rescataron a un cóndor en San Rafael y lo rehabilitarán para insertarlo en su hábitat

“Personal de Fauna buscó al animal para trasladarlo en condiciones y lo desplazamos hacia la Fundación Cullunche, que forma parte del Programa de Conservación de Cóndor Andino”, detalló el jefe de Fauna, Adrián Gorrindo.

En este sentido, desde Energía y Ambiente precisaron que el ejemplar presentaba un estado de decaimiento generalizado. En consecuencia, se le realizaron radiografías para determinar si tenía fracturas o heridas de bala.

Al constatar que no presentaba heridas se le extrajo sangre: el resultado demorará algunos días, pero el objetivo es investigar si estaba intoxicado con plomo o con algún agrotóxico, agrega la cartera.

Por el momento, el ave se encuentra bajo tratamiento preventivo y se le colocó un chip para su seguimiento posterior. Asimismo, el ejemplar no estaba deshidratado y no presenta heridas que hagan pensar que no podrá volver a volar.

La Policía Rural trabaja, por mes, en 3 casos de rescate de animales en toda la provincia

Animales salvajes en urbanizaciones, aves en cautiverio, comercialización de diversas especies, caza furtiva y hasta la prevención del robo de cableado eléctrico son algunas de las tantas tareas que lleva a cabo la Policía Rural en Mendoza. Para conocer su labor, SITIO ANDINO entrevistó al Jefe de la fuerza, el Comisario General Adrián Amaya.

Para el comisario, mucha gente desconoce las tareas que llevan a cabo los efectivos de la policía rural por, precisamente, no trabajar en zonas urbanizadas. Pero, en diálogo con este medio, reafirmó que su labor es fundamental para la conservación de nuestras especies autóctonas.

Para dar cuenta de la presencia de animales silvestres, “por lo general ingresa una llamada al 911 y ellos son los que nos piden colaboración para que trabajemos sobre el hecho”, contó, pero apuntó que la Policía Rural es quien está específicamente preparada para este tipo de situaciones.

De acuerdo con el uniformado, por mes intervienen en, al menos, tres casos de animales salvajes en zonas urbanas de Mendoza. "No son muchos los casos en invierno, pero hemos tenido diversas situaciones en la Zona Sur y en el Gran Mendoza. En Valle de Uco suele haber menos casos", sumó.

La Policía Rural de Mendoza, en números:

El Comisario General Amaya informó a SITIO ANDINO que la Policía Rural cuenta con casi 190 efectivos distribuidos en toda la provincia, que desarrollan sus funciones en cuatro delegaciones.

En la delegación centro se abarca a todo el Gran Mendoza, donde hay un mayor porcentaje de efectivos concentrados. Luego está la delegación de Zona Este, la delegación de Valle de Uco y, por último, la de Zona Sur que opera en los tres departamentos de esa región.

