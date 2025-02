Renunció el obispo de San Rafael: los motivos

Fray Domínguez, designado en 2023 por el Sumo Pontífice, manifestó en un comunicado: “Por cuestiones de índole personal he presentado mi renuncia al gobierno pastoral como Obispo diocesano de San Rafael al Santo Padre Francisco , a quien le agradezco su confianza cuando me nombró obispo de esta Diócesis".

Con pesar, añade: “Intuyo la perplejidad que cause en todos ustedes esta noticia, pero -créanme- esta decisión me causa un profundo dolor". Acto seguido, monseñor le dio "gracias infinitas" a los devotos por "las incesantes muestras de afecto y por sentirme siempre acompañado por la oración de todos". "Quiero pedirles perdón por lo que hice mal, por lo que no hice y por lo que no supe hacer", completó.