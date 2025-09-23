Reflexión y capacitación en Tupungato: así fue el Encuentro de Género y Diversidad 2025

Encuentro Anual de Red y Fortalecimiento Institucional y Gubernamental en Tupungato.

En el Hotel Turismo Tupungato el Encuentro Anual de Red y Fortalecimiento Institucional y Gubernamental , un evento que reunió a profesionales, autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil con el objetivo de reflexionar y compartir conocimientos sobre los desafíos y avances en el ámbito de Género y Diversidad .

El Encuentro inició con palabras de la Directora provincial de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza, la Dra. Belén González, en representación del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Intendente Gustavo Aguilera y la Coordinadora de Género, Diversidad y Masculinidad departamental, Aisha Loreley Quiroga .

A continuación, el encuentro tuvo una serie de exposiciones y capacitaciones a cargo de reconocidas expertas en diversas áreas del derecho y la defensa de los derechos humanos.

Jornada de capacitación

Las penúltimas expositoras fueron Georgina Cicchitti y Carina Miranda de la Dirección de Discapacidad Provincial con Redes de Inclusión.

El cierre estuvo a cargo del equipo técnico del Centro Preventivo Asistencial en Adicciones sobre Salud Mental y Consumo Problemático dentro del encuadre de Violencia de Género.

La jornada de capacitación fue una oportunidad para reflexionar sobre el trabajo interinstitucional, el rol de la justicia y la importancia de generar prácticas integrales que fortalezcan la autonomía de quienes atraviesan situaciones de violencia y vulnerabilidad.