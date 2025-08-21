¿Qué vas a estudiar? Lavalle te mostró todas las opciones en la Expo Educativa 2025

Lavalle tuvo su Expo Educativa 2025 que presentó una puerta abierta a las oportunidades de formación académica y laboral para jóvenes y adultos. Más de 20 instituciones mostraron sus ofertas en educación a estudiantes de secundaria y público en general.

La propuesta se llevó a cabo en el Parque Nativo, la Casa de la Cultura Juanita Vera y el CCT 6-303 Francisca Godoy de Molina, en Villa Tulumaya .

Participaron universidades de diferentes lugares de la provincia y a nivel departamental, los CCTs; 6-004 Juana Ibarbourou, 6-038 Ingeniero Cesar Cipolletti, CCT – FP 6-013 Juana Manso e institutos de formación superior: IDICSA, Nuestra Señora del Rosario, el IES 9-024 Lavalle, entre otros. También, estuvieron presentes academias de artes e idiomas, que ofrecieron alternativas en cursos y formaciones complementarias .

La apertura de la expo fue un desayuno compartido entre los presentes, después empezaron las charlas sobre ingresos al nivel superior y sistemas de becas , al igual que talleres de orientación vocacional en la Casa de la Cultura y en el edificio del Ceil.

A lo largo de la jornada los jóvenes pudieron recorrer los diferentes stand para conocer las ofertas educativas del nivel superior, universitario y preuniversitario; cursos y talleres. Un atractivo de siempre fue la propuesta de los centros de capacitación para el trabajo; también se sumaron las áreas municipales para presentar las actividades abiertas a la comunidad.

image

Se generaron en Lavalle espacios recreativos, talleres culturales y muestras artísticas.

El Intendente Edgardo González, acompañado por el Secretario de Desarrollo Local, Juan Jaime, Concejales y Directores de diferentes áreas del municipio, estuvieron presentes en la jornada para compartir con los estudiantes esta importante experiencia.

Como parte de lo programado, un año más se realizó la plantación de árboles en el parque como símbolo del compromiso ambiental de las juventudes. También, mencionar que el público pudo disfrutar de juegos recreativos y de una obra del elenco municipal juvenil de teatro.

image

Bajo el lema “Descubrí tu Futuro”, la expo Educativa se consolidó como un espacio pensado para acompañar a quienes finalizan la escuela secundaria y buscan continuar su formación académica y profesional.

El municipio de Lavalle reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo profesional de sus habitantes, al brindar herramientas para que cada estudiante pueda elegir el camino de sus sueños y proyectos.