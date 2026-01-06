Presupuesto 2026 aprobado: San Rafael destinará el 25% de los recursos a obras públicas

Presupuesto aprobado en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







Finalmente se aprobó el presupuesto 2026 tras el debate en el Concejo Deliberante de San Rafael, donde se analizaron los principales ejes del proyecto y se intercambiaron posturas entre los tres espacios políticos. La votación se concretó tras el debate en el recinto, donde se analizaron los principales ejes del proyecto y se intercambiaron posturas entre los tres bloques.

Se llegó al consenso necesario para la sanción definitiva, considerado una herramienta clave para el funcionamiento del Ejecutivo municipal. El total de los recursos será de 95.828 millones de pesos, de los cuales, un 25% será destinado a obras públicas. Se trata de una inversión superior a los 21.600 millones, que incluye partidas clave como 4.000 millones para finalizar el gasoducto y más de 9.000 millones para profundizar el Plan de Asfalto en Ciudad y distritos.

Entre las obras destacadas figuran el nuevo nudo vial del corredor Avenida El Libertador–Vélez Sarsfield, la apertura de las trazas de Urquiza y 9 de Julio, la finalización de plazas en Atuel Norte y Las Malvinas, obras cloacales por 865 millones, la recuperación del camping de El Nihuil y la finalización del SUM de Jaime Prats.

Desde el cuerpo deliberativo destacaron la importancia del diálogo y la búsqueda de puntos en común para garantizar previsibilidad y continuidad en las políticas públicas durante el próximo ejercicio.

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó el presupuesto 2026 Embed - SAN RAFAEL: PRESUPUESTO APROBADO: 95.828 MILLONES PARA EL 2026