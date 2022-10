Prestadores turísticos denunciaron estafas virtuales

Obre el modus operandi, el dirigente indicó: “Tomaban reservas, recibían depósitos bancarios y cuando la gente llegaba al hotel o lugar de alojamiento, no tenían ninguna reserva a su nombre, ese era la forma de como actuaban, es una banda bien organizada que usaba teléfono con características de Mendoza”.

Por su parte, Weiner relató una historia en la que él fue protagonista . “Alojamientos y gastronómicos han tenido problema, el año pasado me llamaron de la Comisaría 14 por un delito en mi propiedad y la denuncia venía radicada en Morón, con números que figuraban en la página que no eran míos”, dijo.

Una damnificada

Susana De Lana, propietaria de un complejo de cabañas, contó su experiencia con estos delincuentes virtuales.

“El domingo me di cuenta que me habían usurpado mi número y habían puesto otro, llamamos a ese número y nos pasaron precios como si fuéramos nosotros por lo que hice la denuncia policial. La recomendación es estar atentos y no dar información, controlar la página con profesionales porque es ahí donde actúan estos ciberdelincuentes”, puntualizó.

- Gentileza Noticiero Andino