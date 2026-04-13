13 de abril de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Preocupación en General Alvear por la aparición de víboras venenosas en viviendas y caminos rurales

Un vecino de Punta del Agua en General Alvear denunció la presencia de yararás y serpientes “de la cruz” en patios y descampados. Piden precaución al transitar por la zona.

Serpiente yarará, fue vista en General Alvear en varias ocasiones.

Serpiente yarará, fue vista en General Alvear en varias ocasiones.

Por Sitio Andino Departamentales

Un vecino de Punta del Agua, en General Alvear, encendió la alerta por la creciente aparición de víboras venenosas en la zona, una situación que genera preocupación entre los habitantes del distrito.

Se trata de especies como yararás y serpientes “de la cruz”, que han sido vistas en patios, puestos rurales, caminos y descampados, incluso en cercanías de viviendas.

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Presencia en zonas habitadas de este tipo de serpiente

Según el testimonio, la cantidad de ejemplares ha aumentado en las últimas semanas, con apariciones frecuentes en distintos sectores del distrito.

Además, advirtieron que algunos de estos animales se muestran agresivos y que ya se han registrado casos en los que mordieron a personas, lo que incrementa el nivel de preocupación.

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Piden precaución en el campo de Punta del Agua en General Alvear

Ante este escenario, el principal llamado es a la prevención, especialmente para quienes transitan por zonas rurales o trabajan en el campo.

Recomiendan extremar los cuidados al caminar por pastizales o sectores descampados, donde este tipo de serpiente suele ocultarse.

Conciencia sin alarmar a la comunidad de este distrito de General Alvear

Desde el entorno del reclamo señalaron que la intención no es generar alarma, sino advertir a la comunidad sobre la situación y promover medidas de precaución.

La presencia de estas especies, consideradas venenosas, obliga a estar atentos y tomar recaudos para evitar incidentes.

Embed - ALERTA POR LA "INVASIÓN" DE VIBORAS EN PUNTA DEL AGUA

Yarará Grande o Vibora "de la cruz": de que clase de serpiente se trata

La crucera, yarará grande o víbora de la cruz (Bothrops alternatus) es una especie de serpiente venenosa de la subfamilia Crotalinae, endémica de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Dentro de su rango, es una importante causa de mordeduras de serpiente. No hay subespecies reconocidas.

Ha sido reportado que esta especie puede exceder 2 m de longitud, aunque otros registros verifican un máximo de 170 cm (Aunque al este de Uruguay se registraron varios de estos animales de más de 2 metros de largo). El largo promedio es de 80-120 cm, con hembras significativamente más largas y más pesadas.

Vista cenital de una B. alternatus. Notar su patrón de coloración, tremendamente útil para su correcta identificación.

A cada lado de la cabeza tiene una foseta loreal ubicada entre el ojo y el hocico, que sirve para detectar presas que emiten radiación infrarroja. La foseta loreal es una característica compartida con las demás víboras de foseta.

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