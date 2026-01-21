Precios bajos del durazno y la pera afectan a productores de San Rafael

El durazno está yendo a la molienda.

Por Sitio Andino Departamentales







La baja del consumo es uno de los principales problemas que se presentan, ya que repercute directamente sobre la elaboración. Hoy en día de las empresas que se encuentran radicadas en San Rafael, hay dos de ellas que son de renombre nacional como ARCOR Y BAGGIO que no están trabajando, hoy solamente hay dos empresas que están haciendo hojalata.

A todo ésta problemática, hay que agregar el bajo precio ya que hoy en día los precios del durazno están por debajo de lo que se pagó en el 2023 y en la pera la crisis es similar con el agravante que en éste producto la crisis viene de más años que el durazno, lo que hace que hoy no se vean ya casi grandes producciones de ésta fruta.

"Lamentablemente hoy el durazno de primera está yendo para pulpa a un precio muy por debajo del valor real", comenta Marcelo Serrano, presidente de la Sociedad Rural a Noticiero Andino. Continúo refiriéndose sobre el tema y afirmó: "El durazno está yendo a la molienda, muchos de ellos de primera y por ende los precios no están siquiera dados, este año se va a pagar menos que en el 2023".

El durazno de primera está yendo para pulpa Embed - LOS PRECIOS DEL DURAZNO Y PERA SON LOS DEL 2023