21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Problema en el sector frutícola

Precios bajos del durazno y la pera afectan a productores de San Rafael

El durazno de calidad se destina a molienda a valores menores a los de 2023, y varias empresas de renombre no están operando, advierte Marcelo Serrano.

El durazno está yendo a la molienda.

El durazno está yendo a la molienda.

Por Sitio Andino Departamentales

La baja del consumo es uno de los principales problemas que se presentan, ya que repercute directamente sobre la elaboración. Hoy en día de las empresas que se encuentran radicadas en San Rafael, hay dos de ellas que son de renombre nacional como ARCOR Y BAGGIO que no están trabajando, hoy solamente hay dos empresas que están haciendo hojalata.

A todo ésta problemática, hay que agregar el bajo precio ya que hoy en día los precios del durazno están por debajo de lo que se pagó en el 2023 y en la pera la crisis es similar con el agravante que en éste producto la crisis viene de más años que el durazno, lo que hace que hoy no se vean ya casi grandes producciones de ésta fruta.

Lee además
san rafael revive la tradicion con la pisada de la uva
Este jueves a las 21.00

San Rafael revive la tradición con la Pisada de la Uva
despues de decadas, guaymallen abre la calle cochabamba entre estrada y teurlay
Obras municipales

Después de décadas, Guaymallén abre la calle Cochabamba entre Estrada y Teurlay

"Lamentablemente hoy el durazno de primera está yendo para pulpa a un precio muy por debajo del valor real", comenta Marcelo Serrano, presidente de la Sociedad Rural a Noticiero Andino. Continúo refiriéndose sobre el tema y afirmó: "El durazno está yendo a la molienda, muchos de ellos de primera y por ende los precios no están siquiera dados, este año se va a pagar menos que en el 2023".

El durazno de primera está yendo para pulpa

Embed - LOS PRECIOS DEL DURAZNO Y PERA SON LOS DEL 2023

Temas
Seguí leyendo

Cine y música al aire libre en Godoy Cruz: ciclo gratuito en la Biblioteca Belgrano

Mendoza estrena un evento de ciclismo que combina deporte, paisaje y vino

Presentan en San Rafael nuevas ambulancias de alta complejidad para el SEC

Leonardo, el bailarín de San Rafael, permanece internado en Dominicana y presenta una leve mejoría

Tupungato celebra el verano con el Sunset "Vino por Los Cerrillos"

Tunuyán celebró la Fiesta de la Cereza 2026 con música, danza y gastronomía

La obra en San Rafael que apunta a mejorar el sistema cloacal en el sur por los próximos 20 años

La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia nocturna diferente al aire libre

LO QUE SE LEE AHORA
Relatos nocturnos organizado por la Municipalidad de Mendoza.
Misterio bajo las estrellas

La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia nocturna diferente al aire libre

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza

Cultura al aire libre: el lago del Parque brilla con un escenario innovador. video
Festivales, agua y música

Escenario flotante y vista 360°: la apuesta de Cultura que sorprende en el Parque San Martín