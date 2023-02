Pensiones no Contributivas, criterios únicos en Valle de Uco

Unifican criterios para la entrega de Pensiones no Contributivas en Valle de Uco

Las "Pensiones no Contributivas" son un beneficio que entrega el Gobierno Nacional para aquellas personas mayores de edad que tienen dificultades para trabajar, por motivos de edad o médicos, y que no tienen otros recursos económicos. Para solicitarla es necesario ingresar en la página oficial de ANSES, allí se deberá seleccionar Solicitud de Prestaciones y elegir la opción Pensión No Contributiva.