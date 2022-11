Para incentivar inversiones, el Gobierno licitará 12 áreas petroleras

Sobre la ubicación de las futuras áreas a licitar, once están ubicadas en el territorio departamental de Malargüe “y una, en la Cuenca Cuyana”, explicando que “se trata de permisos de exploración para Boleadero, Bajada del Chachahuen, Chachahuen Norte, CN V, Loma El Divisadero, Malargüe, Payún Oeste, Ranquil Norte, Zampal, Calmuco y Sierra Azul Sur”, sumando también “una concesión de explotación en Puesto Molina Norte”. Incentivar

Ampliando detalles de la licitación, dijeron que suprimirán “el canon por renta extraordinaria y el concepto de canon extraordinario de producción, y dejará el 12% establecido por la Ley de Hidrocarburos”, con lo cual estiman que “en fórmula de adjudicación de concesiones, las inversiones para el primer quinquenio tienen un coeficiente mayor que para el segundo quinquenio”, tal los conceptos vertidos por el director de Hidrocarburos de Mendoza, Estanislao Schilardi.

estanislao s..jpg

Considerando además que “para las áreas de exploración, no se fija una inversión mínima; se deja abierto a que el mercado decida. Esto anteriormente significó trabas en licitaciones y áreas desiertas sin ofertas”, agregando que en este proceso se implementará un modelo “licitación continua”, que cosiste en licitar “la mayor cantidad de áreas que no tengan concesionarios, y aquellas áreas que no reciban ofertas en primer llamado quedarán disponibles para el siguiente llamado”, esperando los funcionarios de Economía y Energía de Mendoza asegurar que “el mercado tenga siempre oportunidad de presentar ofertas y no tenga que esperar a una licitación nueva”.

También se comunicó que continuarán “promoviendo los TEA (acuerdos de evaluación técnica), un mecanismo reglamentado en 2017 por el cual una empresa puede presentar una propuesta de inversión en un área libre, es decir, trabajos solamente de reconocimiento superficial”, con lo que “la empresa no contrae derecho exploratorio. Una vez que cumple los trabajos, puede solicitar a la Provincia licitar el área. En dicha licitación tiene derecho de mejora de oferta”, aseguró el director de Hidrocarburos.

POZO PETROLERO.jpg

Recordaron además que “del crecimiento exponencial de las inversiones gracias al programa Mendoza Activa Hidrocarburos”, Mendoza posee dos importantes en desarrollo vinculados a la extracción de “crudo no convencional”. El Ministerio de Economía subrayó que “en Vaca Muerta, YPF invierte 17 millones de dólares en un plan piloto fundamental para evaluar el potencial mendocino del bloque”.

La comunicación cierra informando que “.los trabajos previos para la posterior perforación de dos pozos horizontales ya se están ejecutando al sur de Malargüe, en el área Paso de las Bardas Norte. El proyecto incluye dos pozos piloto en el límite de las áreas hidrocarburíferas CN-VII A y Paso de las Bardas Norte, con el objetivo de explorar la formación y comprobar su potencial técnico y económico”.