OSEP respondió a los reclamos de afiliados de Malargüe

La afiliada malargüina más adelante enumeró carencias, al mencionar “no tenemos cardiólogos, mecánico dental, y tenemos todos los turnos reducidos por semana”, lo que según Noelia García no cubre las necesidades en Malargüe.

La respuesta de autoridades locales de OSEP

Ante estos pedidos, Mauricio Martínez, gerente administrativo de OSEP en Malargüe, respondió que históricamente los afiliados “han tenido que viajar a la ciudad de San Rafael o Mendoza ante la falta de médicos”, en el departamento.

“Hoy no hay neurólogos en Malargüe, y por más que quieras asistir en forma particular no lo tenés” a este especialista.

Mauricio Martínez también hizo referencia de otra de las especialidades que se ven resentidas, la traumatología, expresando que los médicos “no quisieron firmar convenio porque seguramente no les conviene económicamente”, por lo que los afiliados se ven en la obligación de viajar a otros departamentos.

“Esto también se da con los oftalmólogos” que optaron trabajar de forma particular, remarcando el funcionario que han solicitado “se mande en forma mensual traumatólogos u oftalmólogos” desde otras sucursales a Malargüe.

El delegado de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), en otra parte del diálogo con SITIO ANDINO habló sobre los alcances de los convenios con los prestadores médicos, que entre otras cosas prevé el cobro de coseguros, los que estarían permitidos, aunuqe no deben superar “los montos permitidos”.

En caso que estén cobrando por encima de los montos establecidos “pedimos a nuestros afiliados denuncien”, insistió Mauricio Martínez.