Obras estratégicas

Omar Félix: "En mayo vamos a tener el gasoducto concretado"

El intendente de San Rafael Omar Félix destacó el avance de la obra del gasoducto y el trabajo conjunto con empresas y vecinos organizados.

En mayo estará listo el gasoducto de San Rafael.

En mayo estará listo el gasoducto de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael está encarando la recta final de la construcción del gasoducto que permitirá dar factibilidad a miles de vecinos. Actualmente las tareas se encuentran al 95% y falta muy poco para concluir.

Por estos días se trabaja en la zona de La Tosca (a 60 kilómetros de la Ciudad), donde las tareas se centran en la instalación de equipos especiales para la medición, separación y regulación en la estación de Gasandes.

En este sentido, el Intendente Omar Félix destacó que “a partir de mayo vamos a tener la obra ya concretada” y remarcó que “vamos a empezar a trabajar en muchos lugares donde faltan redes (de gas domiciliario) para ir construyéndolas”. “Es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con Ecogas y también con los vecinos en forma organizada”, aseveró.

image

Omar Félix destacó el trabajo de los vecinos del Barrio La Carolina

A unos 15 kilómetros de la Ciudad de San Rafael se encuentra el barrio La Carolina. Dentro de la jurisdicción de Cuadro Nacional, la populosa barriada logró importantes avances trabajando mancomunadamente con el Municipio.

En este marco, el Intendente Omar Félix acompañó la puesta en marcha del programa “Luz en Casa”, una propuesta que permite mejorar el acceso al servicio de energía eléctrica, y que se trabajó conjuntamente entre la Unión Vecinal, la comuna y la empresa Edemsa.

La tarea inició hace algunos años con la cesión de los terrenos a los habitantes por parte de la familia Aldao. Una vez concluidos estos trámites se pudieron abrir calles, generar espacios públicos y -ahora- la regularización de las conexiones de energía eléctrica. Para eso se extendieron cientos de metros de redes de cableado, se sumaron transformadores y se colocaron 104 pilastras.

“Esto es posible gracias al trabajo con la comunidad organizada, mediante las uniones vecinales y entidades intermedias. Esto hace que se pueda trabajar mucho mejor y de manera coordinada”, explicó el Intendente Omar Félix quien agregó que “tenemos que seguir con más cosas, pero siempre es fundamental la planificación y organización comunitaria”.

Los vecinos no ocultaron su emoción por este importante avance para la comunidad. Karina Vergara, presidenta de la Unión Vecinal indicó que “esto fue un trabajo de muchos años. Agradecemos a cada persona del Municipio y Edemsa que nos ayudó para lograrlo”.

Hay que destacar que antes de esta intervención las pilastras estaban al costado de la Ruta 165 y el tendido era muy precario. Ahora quedó ordenado y con alumbrado público, lo que mejora significativamente la calidad de vida de los vecinos.

