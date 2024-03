¡Nunca es tarde para volver al estudio: con 81 años Antonia, arranca el secundario!

Antonia Manzanares tiene hoy 81 años y vive en San Rafael y por diversas razones no pudo terminar su estudio en la escuela secundaria. En este 2024, 68 años después, decidió volver para concluir con sus estudios y terminar su cursado para poder recibir su título. Una historia de vida colmada de perseverancia, voluntad y disciplina.

"Mi nieta Marian me dijo, estás cerquita de la escuela, andá y estudiá", así comenzó el diálogo con Canal 6 Telesur. La flamante alumna siguió contando detalles sobre esta decisión: "No me da ni temor ni nervios hacer el secundario, además lo necesito". María Juárez es la directora del CEBJA 3-102 Combatientes Malvinas donde comenzará Antonia su secundario, comentó: "Estamos muy contentos con la estrella de nuestra escuela, estamos preparándola y nivelándola para que entre al secundario. Ahora vamos haciendo un diagnóstico de lo que se acuerda, le vamos recordando y cuando esté nivelada pasa al primer año del ciclo básico de adultos y luego pasa a la articulación del CEN y termina el secundario".