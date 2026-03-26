Nueva exposición artística en Guaymallén con entrada gratuita

Las Salas de Arte Libertad en Guaymallén albergan una nueva muestra colectiva protagonizada por alumnas del taller de arte de Rocío Manresa . La exposición permanecerá abierta al público hasta el 6 de abril, de lunes a viernes de 9 a 19, con entrada gratuita, en el espacio ubicado en Libertad 466 de Villa Nueva.

En esta edición, exhiben sus obras Marisol Adrover, Mabel Bisquert, Cecilia Boerr, Liliana Cánovas, Alejandra Castro, María Laura Córdoba, Johana Enzenhofer, Elina Gómez, Giovanna Horn, Nilda Insirillo, Claudia Mendoza, Edith Miano, Micaela Moreno, Emilce Montenegro, Antonia Ortega, Carina Pereyra y Graciela Vargas, quienes presentan producciones que reflejan sus procesos de aprendizaje y búsqueda artística .

Menor denunció que fue violada por dos hombres en Guaymallén

¿Dónde se comió el mejor lomo? Ya hay ganador en Mendoza

La inauguración contó con música en vivo a cargo del Trío Tango , integrado por Ricardo Bazán, Rubén Ripamonti y Javier Schillagi, músicos de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, que aportaron un marco cultural a la velada.

Manresa Atelier es una academia de arte ubicada en Villa Nueva y dirigida por la profesora en Artes Visuales Rocío Manresa. El espacio se orienta a potenciar las capacidades individuales de sus estudiantes, a través de un acompañamiento teórico y práctico.

image

Desde hace cinco años, la institución se destaca dentro de la oferta artística no formal por incorporar contenidos académicos que abordan la evolución de técnicas y movimientos artísticos, junto con el análisis de su impacto sociocultural.

image

Además, ofrece capacitaciones orientadas a la experimentación técnico-material, con especial énfasis en la teoría del color como herramienta fundamental en la formación artística.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 4498124 o escribir a [email protected]