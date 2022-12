Necesitamos "la humanización de cada uno de los temas" de los malargüinos

Cierra 2022 y estas horas y días son oportunos para realizar balances de lo sucedido este año . Las personas y las instituciones efectúan este análisis con la intención muchas veces de realizar catarsis, pero también para delinear qué quieren para el año que se avecina. Entre las organizaciones no gubernamentales del departamento está la Cámara de Comercio Industria Minería Agricultura Ganadería y Turismo , lugar donde vecinos y entidades pueden abordar los temas que son de importancia para los malargüinos .

Más adelante en su análisis, el dirigente local lamentó que la minería en la actualidad esté condicionada por la Ley Provincial 7722 “que no permite el desarrollo pleno del recurso, actividad que no atenta contra otras”, porque existe recurso humano en Malargüe calificado para que no existan problemas, además del avance tecnológico que sustenta ese trabajo, más los controles gubernamentales y otras organizaciones comprometidas con el avance social.