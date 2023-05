Minería "es importante que se inicien gestiones más firmes"

La docente no dejó de manifestar la preocupación que concibe entre sus egresados el no poder ejercer la tecnicatura que les llevó seis años de formación, bajo estándares educativos de excelencia y exigencia, condiciones que son tenidas muy en cuenta en otras provincias, incluido países vecinos, al momento de contratar a ex alumnos de la Escuela Técnica Minera Manuel Nicolás Savio. En la actualidad son muy pocos los que pueden trabajar de la minería en Malargüe.