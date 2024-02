Miguel el nacido en General Alvear y la curiosidad de nacer un 29 de febrero

Miguel entre algunas sonrisas, comentó sobre esta curiosa situación que amerita una historia de vida: "Hay que esperar cada cuatro años para poder tener un cumpleaños, esta vez me tocó, así que desde temprano lo estamos festejando. El día que no trae 29 lo festejamos el 28, siempre dentro del mismo mes. En aquellos tiempos me decía que no se podía asentar el día 29, pero a mí me toco la suerte, así que hoy cumplo 18 recién".