Mercado de Emprendedores Godoy Cruz: edición especial por Reyes Magos

La Plaza Mayor Tomás Godoy Cruz es sede de una feria con productos artesanales, entrada gratuita y propuestas pensadas para regalar en esta fecha especial.

image

Así, vecinos y turistas podrán recorrer un espacio que invita a elegir regalos originales, con historia y elaborados por manos locales.

Entonces, la propuesta estará disponible en la plaza departamental hasta las 21.00 horas en la intersección de Rivadavia y Colón. Es importante resaltar que, la actividad contará con entrada libre y gratuita.

image

Emprendedores que impulsan la economía social en Godoy Cruz

Durante esta jornada participan una gran cantidad de emprendedores registrados en la Economía Social de Godoy Cruz.

De este modo, los stands ofrecen una amplia variedad de productos artesanales, ideales para regalar a niños y a adultos. Así, con una propuesta amplia y diversa, este mercado busca fortalecer el circuito emprendedor del departamento.

Cabe destacar que, se puede encontrar indumentaria, accesorios, decoración, diseño, y juguetes. También, productos de marroquinería, cestería, cerámica y piezas en madera, entre otros artículos que valoran el trabajo artesanal y el talento local.

Por consiguiente, cada compra genera un impacto positivo en la comunidad. De manera tal que, se contribuye al crecimiento de proyectos familiares, cooperativos y comunitarios que forman parte del entramado productivo de Godoy Cruz.

image

Los Reyes Magos dijeron presente por la mañana

La magia se hizo sentir desde temprano con la visita de los Reyes Magos. Así, estuvieron presentes durante la mañana recorriendo la feria, saludando a niños, familias y emprendedores.

En ese clima de alegría e ilusión, los Reyes compartieron momentos con el público mientras buscaban los regalitos inspirados en las cartas que ya recibieron y que entregarán después de la medianoche.

image

Un espacio abierto para toda la comunidad

Además, esta edición especial de Reyes propone un entorno abierto, familiar y accesible. Por lo que, la feria también se convierte en un punto de encuentro donde la creatividad se combina con la identidad cultural.

Por lo tanto, el recorrido por la plaza se transforma en una experiencia de encuentro, cercanía y apoyo al trabajo independiente. De manera tal que, genera un cálido espacio para compartir con amigos y familia.

Con esta iniciativa, Godoy Cruz continúa fortaleciendo la economía social, promoviendo el consumo consciente y celebrando la magia de los Reyes en comunidad.

