Medidas drásticas para evitar mayores hechos de inseguridad en el Mercado Municipal

Hugo Molina cuenta en detalles la situación de inseguridad que se vive en el Mercado Municipal de General Alvear

MÁS SEGURIDAD PARA EL MERCADO MUNICIPAL

“Lamentablemente y me duele decirlo, pero quizás estos jóvenes están acostumbrados a realizar este tipo de daños, quizás hasta se ven en los videos y se creen cancheros, por eso apelamos a la sociedad, a que los padres vean estas imágenes y les hagan tomar conciencia.”, advirtió el secretario.

Dos sujetos agreden locales comerciales del Mercado Municipal en General Alvear

“También queremos llevarle tranquilidad a los feriantes que estamos trabajando en esta problemática y lamentablemente vamos a tener que restringir, de alguna manera van a tener que acostumbrarse a otras incomodidades”, comentó además Hugo Molina.

“Los daños puntuales fueron dos de los stands que tienen la rotura de los paneles, no las vamos a reemplazar hasta que no terminemos los cierres, además no queremos llegar al cierre porque los feriantes no deben sufrir por algo que no hicieron y dejar de vender sus productos”, finalizó el funcionario.

La palabra de los feriantes tras los hechos vandálicos en el Mercado Municipal de General Alvear