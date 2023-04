Matías Stevanato entregó $20 millones para gestores culturales

Las propuestas que se presentaron para conseguir financiamiento fueron individuales, grupales, de cooperación cultural y proyectos culturales de cooperación entre instituciones y/u organizaciones, de mejora y adecuación de espacios culturales de Maipú.

Además abarca expresiones artísticas como cine, fotografía, diseño multimedia, animaciones, etc. Artes Escénicas (Teatro, Danza, Comedia Musical, Clown, Circo, etc.), Artes Plásticas (Pintura, Dibujo, Escultura, Grabado, Arte Digital, etc.), Letras (Literatura, Periodismo, etc.), Música (Canto, Composición, Ejecución de instrumentos, etc.), Patrimonio y Artesanías (Arte decorativo, Diseño, Restauración, Producción artesanal, etc.), y Muestras artísticas, ferias y/o festivales.